Семьям убитых в Сочи приставов назначат пенсию по утере кормильца

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Семьи двух судебных приставов, убитых жителем Сочи во время проведения исполнительных действий, будут получать пенсию по утере кормильца. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

"Членам семей (вдовам, детям и родителям) погибших 9 июня сотрудников органов принудительного исполнения - младшего сержанта внутренней службы Агозяна Альберта Артемовича и лейтенанта внутренней службы Матевосяна Андраника Хачиковича - будет назначена пенсия по случаю потери кормильца, а также произведены страховые выплаты", - сообщили в ФССП.

Кроме того, им возместят расходы на погребение, изготовление и установку памятника.

В Сочи 9 июня на улице Просвещения во время мероприятий по обеспечению решения суда о сносе назаконных строений 60-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья в судебных приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу строений, и в автотехнику, в которой, как полагал стрелявший, находился водитель. В результате погибли два судебных пристава. Стрелявший арестован.