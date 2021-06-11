В Минск прибыл "Поезд Победы" из России

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Тематический поезд-музей "Поезд Победы", в вагонах которого представлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, прибыл в пятницу в Минск из России. Передвижной музей будет курсировать по Белоруссии с 11 по 28 июня 2021 года.

В пресс-службе Белорусской железной дороги уточняют, что с 11 по 13 июня экспозиция будет находиться в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - жители Витебска, 18 июня Поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет находиться с 21 по 24 июня, жители Гомеля смогут побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ экспозиции в Могилеве 27-28 июня 2021 года - в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Планируется, что экспозицию "Поезд Победы" в Белоруссии посетят более 16 тыс. человек. Пресс-служба Белорусской железной дороги напоминает, что работа экспозиции организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, поэтому посетители обязаны соблюдать масочный режим.

"Поезд Победы" - иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. В вагонах поезда-музея используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 сенсорных столов. Световые и звуковые эффекты воспроизводят накал воздушных боев и танковых сражений, позволяют ощутить тяготы походной жизни солдат.

Историко-просветительский проект "Поезд Победы" создан творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы. "Поезд Победы" отправился в свой первый рейс в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве.