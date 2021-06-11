Мурашко: терапия при индийском штамме COVID-19 не отличается от лечения "обычного" штамма

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Схемы терапии при заражении индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при "обычном". Об этом в пятницу сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", - сказал он.

Однако, по его словам, схемы лечения при заражении индийским штаммом коронавируса могут потребовать корректировки.

"Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения", - сказал он.