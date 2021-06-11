Власти КНР разрешили прививать от коронавируса детей возрастом от трех лет

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Китая одобрили вакцинацию от коронавирусной инфекции детей и подростков от 3 до 17 лет. Об этом в пятницу на брифинге сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цуй Ган.

"В настоящее время вакцинация от коронавируса нового типа в нашей стране проводится в основном для людей возрастом от 18 лет и старше, но соответствующие государственные ведомства уже одобрили для экстренного использования инактивированные вакцины с целью иммунизации людей в возрасте от 3 до 17 лет", - отметил Цуй Ган. По его словам, правительство страны организовало группу экспертов для изучения и разработки конкретной политики по вакцинации детей и подростков.

По последним официальным данным, жителям Китая в ходе кампании массовой вакцинации сделали более 845 млн прививок от коронавируса. Иммунизация приоритетных групп населения в КНР началась 15 декабря 2020 года. В ходе кампании широко используются инактивированные вакцины компаний Sinovac и Sinopharm.