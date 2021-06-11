В Бурятии закрывают театры, кинотеатры и фудкорты из-за ухудшения эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидситуации в условиях пандемии коронавируса, закрываются театры, кинотеатры, фудкорты и детские развлекательные центры. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров, фудкортов внутри торговых центров, детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках", - говорится в сообщении.

Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20:00. "С 1 июля все летние лагеря дневного пребывания закрываются", - отметили в пресс-службе. В многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля приостановлен очный прием заявлений от граждан. В регионе ужесточен контроль соблюдения масочного режима в места массового пребывания людей.

В Бурятии сохраняется сложная эпидобстановка. Рост числа инфицированных COVID-19 начался в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110 и выше. Медики начали разворачивать резервные койки для лечения больных с коронавирусом.

Всего в Бурятии зарегистрировано 39 754 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, из них 140 - за последние сутки. В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1 627 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией - 1 323. "В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 833 койки, занятость коечного фонда составляет 88,7%", - отметили в Минздраве региона.

В республике доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Гам-ковид-вак" (Cпутник V), "Эпиваккорона" и "Ковивак" от Центра Чумакова.