В Дании забой зараженных коронавирусом норок обошелся в $90,6 млн

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Забой зараженных коронавирусом норок в Дании обошелся более чем в 600 млн крон ($90,6 млн). Об этом в пятницу со ссылкой на меморандум парламентского комитета по финансам сообщает издание Landbrugsavisen .

К этой сумме надо добавить расходы по захоронению и эксгумации животных, а также компенсацию звероводам, поскольку озвученные 600 млн крон - стоимость лишь собственно забоя, очистки, дезинфекции и необходимой для этого материальной составляющей. Общая масса забитых норок составила 13,3 тыс. тонн.

Консервативная народная партия и Либеральная партия выступили с критикой кабинета министров, считая, что он ввел парламент в заблуждение, настаивая на опасности возможных мутаций вируса. "Зря потрачено 600 млн крон, которые могли быть использованы на многое другое. К этому надо добавить еще 300 млн крон на захоронение норок. Получается, что операция эта обошлась почти в 1 млрд крон ($150 млн)", - заявил в интервью изданию заместитель парламентского комитета по финансам и член комитета по окружающей среде и продовольствию от Либеральной партии Томас Даниэльсен.

Правительство Дании приняло 4 ноября прошлого года решение об уничтожении на зверофермах всех 17 млн норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жаловались на возможные риски для здоровья, но, по утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, но загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки. Поэтому в мае в Карупе и Холстебру началась эксгумация тушек животных. Выкопанные из земли экскаватором норки в защищенных от протекания контейнерах отправлены на кремацию. В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение десяти лет.