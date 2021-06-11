Защита Хованского подаст жалобу на его заключение в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Защита блогера Юрия Хованского, которого в четверг суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО по делу об оправдании терроризма, подаст жалобу на его арест. Адвокаты не согласны с такой жесткой мерой пресечения, сообщила ТАСС руководитель юридической фирмы "Лучшие юристы", адвокаты которого представляют блогера, Виктория Мартыненко.

"Мы считаем, что он должен остаться под домашним арестом или под запретом определенных действий. Готовим жалобу", - сказала она.

Мартыненко отметила, что защита блогера считает, что в ходе процесса по избранию меры пресечения были допущены нарушения, а также суд не учел факторы, которые допускают избрать Хованскому более мягкую меру пресечения.

"У нас были основания, у него на территории Санкт-Петербурга есть недвижимость, прописка на территории Санкт-Петербурга, также у него есть пожилые родители, которые находятся на его иждивении", - сказала она. Мартыненко отметила, что адвокаты предоставили суду документы о том, что Хованский переводил им деньги, а также все подтверждающие документы. По ее словам, в суде их подзащитного "выставили как преступника и рецидивиста, который может сбежать", что, по ее словам, является неверным. Собеседница агентства также отметила, что у защиты был "всего один день" для того, чтобы собрать необходимые для суда документы.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

В четверг Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца. Следователи также предъявили ему обвинение. Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, следователи полагают, что Хованский не позднее июля прошлого года во время онлайн-трансляции исполнил песню с призывом к терроризму и оправданием таких действий. При этом, согласно поступившим в суд документам, вину он признал частично. Хованский ведет видеоблог на YouTube с 4,4 млн подписчиков.