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Пандемия COVID-19

Пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут составить завещание непосредственно в больнице

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, такое завещание приравнивается к нотариальному

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лица, госпитализированные с тяжелой формой COVID-19 могут сегодня при желании составить завещание непосредственно в медицинском учреждении. Такое пояснение в пятницу дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции, посвященной наследственному праву.

"Это предусмотрено. Можно составить завещание, которое приравнивается к нотариальному, в том числе и в медицинском учреждении", - сказал депутат, отвечая на вопрос о возможности составить завещание в "красной зоне".

Кроме того, продолжил он, составить завещание можно и в местах лишения свободы. Более того, закон позволяет написать чрезвычайное завещание, к примеру, в случае аварии или катастрофы, "если есть те, кто может это засвидетельствовать".

"Несколько лет назад мы предусмотрели ситуацию по поводу так называемых коммориентов. Это лица, которые, [являясь наследниками] умерли в один день. Была сложная лестница порядка наследования, но сейчас мы предусмотрели соответствующую процедуру. К сожалению, такие случаи есть", - резюмировал Крашенинников.

Он напомнил, что в Гражданском кодексе предусмотрен целый раздел, посвященный наследственному праву. "Фактически мы государство вытеснили из наследственных отношений. Несмотря на это у нас периодически всякие фейки возникают о том, что Пенсионный фонд [РФ] будет наследодателем. Конечно же, это не так. Наше новое наследственное право направлено на то, чтобы все оставалось в частных руках, чтобы была свобода волеизъявления", - подчеркнул парламентарий.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПандемия COVID-19
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