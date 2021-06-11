В Кирове развернули около тысячи инфекционных коек в связи с ростом заболеваемости ковидом

ТАСС, 11 июня. Власти Кировской области с начала июня развернули дополнительно около тысячи инфекционных коек в связи с ростом с конца мая заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов в ходе заседания штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

"В связи с ростом заболеваемости в июне началось развертывание дополнительных коек в инфекционных госпиталях. Напомню, что в разгар пандемии для лечения ковида мы развернули 4 605 коек, с 22 января начали возвращать коечный фонд в штатную работу и на конец мая коечный фонд ковидных госпиталей составлял 1 155 коек, порядка 15-20% были свободными. С конца мая мы вынуждены снова возвращать коечные мощности, на сегодняшний день дополнительно введено 817 коек за неделю, сегодня мы планируем открыть 245 коек на базе Кировского областного госпиталя. Общий коечный фонд составит 1 972 койки", - сказал Курдюмов.

По его словам, в регионе возникает потребность оказывать хирургическую помощь пациентам с ковидом, поэтому на очереди перепрофилирование многопрофильного стационара городской больницы № 5.

В целом в области ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшается, а число заболевших растет, отметил Курдюмов. "На сегодняшний день выявлено 44 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией с симптомами заболевания. Увеличение заболеваемости фиксируем с конца мая, за последние недели ежедневный рост заболевших составляет от 61 до 105 случаев", - сказал зампред. По его словам, количество пациентов в инфекционных госпиталях увеличивается. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 1 523 человека, число тяжелых пациентов растет, и они молодеют.

"Все расслабились", - прокомментировал губернатор региона Игорь Васильев. Он поручил усилить работу по вакцинации населения и соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

В ходе заседания также обсудили вопросы празднования Дня России и дня города 12 июня. Как отметила глава города Елена Ковалева, все мероприятия будут рассредоточены по городу. Они пройдут в одно и то же время, чтобы избежать скопления людей. При этом ведущие мероприятий будут напоминать о необходимости соблюдения мер предосторожности, социальной дистанции и масочного режима.