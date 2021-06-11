Новосибирский рыбзавод займется восстановлением популяции краснокнижного сибирского осетра

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Новосибирский рыбзавод, крупнейший воспроизводственный комплекс по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне, первым в регионе займется восстановлением популяции краснокнижного сибирского осетра. В 2021 году планируют выпустить около 800 тыс. сеголеток (молодняка рыб - прим. ТАСС) в реку Обь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Сейчас предприятие готово вести полный цикл воспроизводства поголовья осетра: от получения икры до выпуска подрощенных мальков в водоемы Новосибирской области. Это единственное предприятие региона, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра. <…> 800 тысяч сеголеток краснокнижного осетра выпустят в Обь в 2021 году", - говорится в сообщении.

Согласно информационно-аналитической системе "Особо охраняемые природные территории России", сибирский осетр - промысловая рыба, ценная как деликатес. В 1950-1960 годах ежегодный вылов осетра в Оби составлял 500-750 тонн, в начале 1990-х годов - 10 тонн. В 1998 году обской осетр внесли в Красную книгу России, однако его запасы продолжают снижаться - в 2008 году добыли всего 39 рыб. Основной причиной стал возросший браконьерский вылов молоди крупнее 40 см. Дефицит ежегодного пополнения популяции осетра в реке Оби составляет 10 млн экземпляров.

Как отметила пресс-служба правительства, Новосибирский рыбзавод более десяти лет выращивает молодь рыб для зарыбления реки Обь и Обского водохранилища для сохранения исчезающих ценных видов. Под руководством ученых-ихтиологов на предприятии занимаются восстановлением популяции таких видов рыб как осетр, нельма и муксун. Мощность предприятия - 250 млн штук икры.

Как отметил начальник отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства региона Сергей Данильченко, Новосибирская область обладает большим потенциалом для производства рыбы: в области более трех тыс. озер, подходящих для рыболовства и рыбоводства. В последние годы организации этой отрасли стали более ответственно подходить к ведению деятельности: растет число предприятий, которые занимаются выращиванием аквакультуры, получением молоди рыб и зарыблением водоемов.

В регионе действуют меры господдержки рыбохозяйственной отрасли. Так, предприниматели могут получить возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления прудов и озер, а также на возмещение половины стоимости приобретенных технических средств и оборудования, в том числе на условиях лизинга. В 2021 году объем средств государственной поддержки данного направления составил 20 млн рублей.

О состоянии отрасли в регионе

Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области в последние годы имеет стабильную динамику развития, она представлена в основном рыбохозяйственными организациями, занимающимися промышленным рыболовством и товарным рыбоводством. На сегодняшний день в отрасли задействовано 273 организации и индивидуальных предпринимателей. По итогам 2020 года вылов рыбы на водоемах Новосибирской области составил 11,7 тыс. тонн. Объем зарыбления водоемов для товарного рыбоводства и промышленного рыболовства в 2020 году составил 59 млн штук рыбопосадочного материала - сазана, карпа, пеляди, толстолобика, белого амура.