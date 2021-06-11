Туристический поток на ВДНХ в 2023 году может достичь 40 млн человек в год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Количество посетителей ВДНХ в 2023 году может достичь отметки в 40 млн человек в год. Об этом сообщила в пятницу старший советник генерального директора ВДНХ Юлия Скоромолова.

"У нас есть амбициозная цель - стать достопримечательностью № 2 в России после Московского Кремля. И мне кажется, у нас есть все шансы. В 2020 году с учетом ограничений ВДНХ посетили 10,5 млн человек, а к 2023 году планируемый поток посетителей ВДНХ составит 40 млн человек", - сказала она в ходе пленарного заседания на российском форуме "Путешествуй".

Скоромолова добавила, что ежегодно более 4 млн человек приходят на ВДНХ для того, чтобы заняться активным досугом, в связи с этим спортивную сферу и инфраструктуру на ВДНХ продолжат развивать.

"Гастрономическая сфера вряд ли будет лидирующей у нас на ВДНХ, но уже сейчас мы предлагаем более 100 точек питания, в том числе и рестораны, и кофейни", - сказала Скоромолова.

Она добавила, что в 2021 году на ВДНХ завершат все работы по благоустройству. Также запланировано открытие некоторых новых объектов.

"Ближайшие по дате открытия - это экспозиция в Третьяковской галерее, которая уже в сентябре откроет свои двери. Также это Центр национальных конных традиций и колесо обозрения, которое открывается во втором полугодии, а также центральный дом автоспорта", - сказала Скоромолова.