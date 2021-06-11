В Югре около 25% девятиклассников не сдали ОГЭ по математике

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Около четверти учеников девятых классов в Ханты-Мансийском автономном округе не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в 2021 году. Среди причин, повлиявших на результат, - неспособность школьников решить задания по геометрии, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"В Югре [в 2021 году] около 25% школьников не сдало математику. В 2019 году таких было около 20%. Все дело в контрольно-измерительных материалах к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ученик одно задание по геометрии не выполнит, то автоматически получает неуд", - сказал Дренин.

По его словам, часть экзамена по математике, связанная с задачами по алгебре у школьников Югры "написана неплохо". "Отчасти дистанционное образование могло повлиять [на результат ОГЭ], но картина примерно похожа на 2019 год. У девятиклассников впереди два резервных дня, чтобы пересдать математику. Уверен, что во время пересдачи школьники справятся с заданиями", - отметил собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появились публикации, где родители и ученики Югры обсуждают ситуацию с массовым провалом школьников на экзамене по математике. В сообщениях отмечается, что на результат могли повлиять введение видеонаблюдения, которое ранее было только на ЕГЭ, более сложные, чем ранее, контрольно-измерительные материалы и размещение на нескольких сайтах в интернете якобы решенных заданий по математике, которыми воспользовались ученики. Оказалось, что ответы были неверными.

В 2019 году сдача учениками в России ОГЭ была отменена из-за пандемии коронавируса.