Крестные ходы с мощами Александра Невского состоятся в 86 городах России и Белоруссии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общий маршрут крестных ходов с мощами святого князя Александра Невского пройдет через 86 городов и составит десятки тысяч километров, сообщил в пятницу на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Москве заместитель директора Благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира Антон Голик.

"Проект затрагивает 86 городов. Общая география проекта - от Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Все четыре ковчега с мощами пройдут порядка 25 тыс. км во время крестных ходов", - сказал Голик.

Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в пределы Русской православной церкви - акция памяти, организованная в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя. Она пройдет с 12 по 14 августа 2021 года в регионах России и Белоруссии. Проект реализуется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при организационной поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного княза Владимира.

Представитель фонда напомнил, что мощи пронесут по четырем маршрутам, по которым будут организованы крестные ходы.

"Первый - исторический, он начинается из Храма Христа спасителя и пройдет по местам жизнедеятельности святого Александра Невского, а также повторит путь принесения мощей 1723 года из Владимира в Шлиссельбург. Второй крестный ход стартует из Вознесенской Давидовой пустыни Чеховского района Московской области. Он пройдет по городам Центрального федерального округа и по городам Белоруссии. Южный крестный ход стартует из Ростова-на-Дону, пройдет по городам Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа. Восточный крестный ход - самый продолжительный по географии, старт будет в Екатеринбурге, а самая восточная точка - Южно-Сахалинск", - сказал Голик.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения.