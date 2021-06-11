Законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесли в Госдуму

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Текст размещен в думской электронной базе.

"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, дети, которые были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан или лиц без гражданства на территории России, приобретут российское гражданство по рождению.

"Ребенок, который рожден на территории РФ суррогатной матерью, <…> приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", - отмечается в законопроекте.