Путин утвердил закон, который разрешает охотиться в расположенных в зеленых зонах лесах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять деятельность в сфере охотничьего хозяйства в российских лесах, расположенных в зеленых зонах. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее такая деятельность была запрещена. Подписанный закон разрешает ее, если это не влечет за собой вырубку лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Как пояснял ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, речь идет о зеленых, но не природоохранных зонах. "Это никак существенно не повлияет на природоохранную тематику. У нас достаточно большая часть [жителей] страны, для которых охота не только увлечение, это для них иногда дополнительный источник к существованию. Закон как раз на это и направлен", - указывал он.

Закрепленное в действующем законодательстве понятие "леса, расположенные в зеленых зонах", включает леса, "расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды".