В "Одноклассниках" к Евро-2020 появилась футбольная лента и звуковые стикеры сборной РФ

Тематическая футбольная лента и звуковые стикеры от сборной России появились в "Одноклассниках" в преддверии чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"Специально к главному футбольному событию года в "Одноклассниках" при поддержке Российского футбольного союза появилось несколько наборов звуковых стикерпаков от сборной России <...> Стикерпаки разнообразят коммуникацию пользователей и помогут делиться болельщикам яркими эмоциями во время матчей", - говорится в сообщении.

В наборах представлены звуковые стикеры от вратаря Юрия Дюпина и полузащитников Далера Кузяева и Дениса Черышева. Стикерпаки доступны бесплатно всем пользователям на витрине стикеров и в официальной группе сборной России по футболу в "Одноклассниках".

Кроме того, в разделе "Рекомендации" появилась футбольная лента, которая станет доступна пользователям в течение суток. В нее попадут все главные новости от официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Также 11 июля в "Одноклассниках" стартует специальный фотомарафон #БолейЗаНаших в поддержку сборной России по футболу.