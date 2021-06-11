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В Кировской области привили 30% жителей от числа, необходимого для массового иммунитета

Вакцинацию против коронавируса прошли свыше 181 тыс. человек, всего в регионе планируют привить около 600 тыс. жителей

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Более 181 тыс. жителей Кировской области привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, это около 30% от числа жителей, которым необходимо вакцинироваться для создания в регионе массового иммунитета к инфекции, сообщил в пятницу первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов в ходе заседания штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

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Ранее глава региона Игорь Васильев сообщал, что всего в области планируют вакцинировать около 600 тыс. человек, это необходимо для достижения популяционного иммунитета.

"Первым компонентом вакцинировано 181 тыс. человек. Доля вакцинированных от числа лиц, подлежащих вакцинации, составляет 29,6%, это 12 место в России. За прошлые сутки привито 2 029 человек, а днем ранее - 4 654 человека, но этого явно недостаточно, наш плановый темп для скорейшего формирования популяционного иммунитета должен быть 7 300 человек в день", - сказал Курдюмов.

Он отметил, что всего в регион поставлено 205 тыс. доз вакцины, запас достаточен и составляет более 23 тыс. доз. При этом в выходные и праздничные дни произошло снижение темпов вакцинации. "На фоне растущей заболеваемости такая интенсивность работы по вакцинопрофилактике просто недопустима. При текущем темпе достижение целевого значения популяционного иммунитета наступит только 10 июля 2022 года, но при таком растягивании процесса популяционный иммунитет может не сработать", - отметил первый зампред, призвав глав муниципалитетов усилить работу по вакцинированию населения.

Сейчас пункты вакцинации развернуты во всех медучреждениях области, всего действует 119 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Власти планируют рассмотреть возможность стимулирования граждан к вакцинированию, например, предоставлением оплачиваемого отгула.

По данным правительства области, с конца мая в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В июне власти дополнительно развернули около 1 000 инфекционных коек, а их общее число достигло 1 972, также в планах перепрофилирование многопрофильного стационара городской больницы №5. За период пандемии выявлено 44 673 случая заражения новой коронавирусной инфекцией с симптомами заболевания, ежедневный рост заболевших составляет от 61 до 105 случаев, на стационарном лечении находятся 1 523 человека, также растет число тяжелых пациентов. В регионе действует масочный режим и запрет на массовые мероприятий.

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РоссияКировская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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