Исаев заявил, что федеральный закон о самокатах не появится в ближайшие месяцы

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Госдума пока не рассматривает законопроект о регулировании езды на самокатах, об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на встрече с жителями Удмуртии.

"Я не думаю, что в ближайшие месяцы появится федеральный закон о самокатах. Но мы, безусловно, эту проблему видим. Мы оценим практику регулирования этого, а она уже начинается в крупных городах, и тогда будем думать над тем, как эту проблему решать", - сказал он.

Исаев отметил, что закон приведет к целому ряду существенных изменений. "Если мы самокаты объявим средством передвижения, должны быть государственная регистрация, номера, права на вождение <...>, то есть целый ряд проблем, которые мы создадим владельцам самокатов, за которые нас не похвалят", - сказал он. Исаев заметил, что электросамокаты так или иначе становятся все популярнее, и в будущем законодателям в все равно придется регулировать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что МВД РФ и Минтранс РФ через месяц могут согласовать в окончательной редакции проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и гироскутеры.