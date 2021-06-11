ЕГЭ по истории и физике прошли без серьезных нарушений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике 11 июня прошли без существенных сбоев и нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамены по истории и физике, которые участники ЕГЭ сдавали 11 июня, прошли в рабочем режиме без существенных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

На участие в ЕГЭ по истории заявилось свыше 118 тыс. человек, из них почти 103 тыс. выпускников текущего года, на ЕГЭ по физике - свыше 147 тыс. участников, из них почти 135 тыс. - выпускники текущего года. Свои результаты они узнают не позднее 28 июня.

Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни: физику - 29 июня и 2 июля, историю - 28 июня и 2 июля. Также они могут сдать ЕГЭ во время дополнительного периода проведения экзаменов в июле.

Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Продолжит его 15 июня ЕГЭ по обществознанию.