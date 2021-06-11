Путин в День России вручит госпремии лауреатам 2020 года и медали Герой Труда

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в субботу, в День России, вручит в Кремле золотые медали Герой Труда, а также государственные премии в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности лауреатам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"12 июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что президент также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" россиянам, удостоенным этой награды.

О государственной премии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Имена лауреатов были объявлены 9 июня на специальном брифинге. Награды удостоились в том числе разработчики российской вакцины от ковида "Спутник V". В числе других лауреатов - физики и медики, разработавшие новые методы спектроскопии и реабилитации онкобольных.

О награждении Героев Труда

Церемония награждения Героев Труда до пандемии обычно была приурочена к 1 Мая, однако в 2020 году она, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за эпидемиологической ситуации. Тогда она состоялась 12 июня на Поклонной горе, вместе с церемонией торжественного подъема флага РФ. В 2021 году церемония также не проводилась в мае.

В апреле Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них - заместитель гендиректора - управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник одного из отделов "Дальневосточного морского пароходства" во Владивостоке Геннадий Антохин, тракторист совхоза имени Кирова Александр Бондаренко, а также машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе Людмила Суслякова.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента 29 марта 2013 года.