Почти 6 тыс. специалистов приняли участие в VIII Конгрессе московских хирургов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Восьмой Конгресс московских хирургов завершил свою работу в Москве. Всего в нем за два дня приняли участие почти 6 тыс. специалистов, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в пятницу.

"В столице завершил свою работу VIII Конгресс московских хирургов с международным участием. В течение двух дней, 9 и 10 июня, ведущие специалисты из Москвы и других регионов страны, а также приглашенные зарубежные эксперты обсуждали научно-практические аспекты хирургической помощи. В работе Конгресса очно и онлайн приняли участие почти 6 тыс. специалистов. 210 спикеров выступили на секциях по 17 направлениям экстренной и плановой хирургии у взрослых и детей, а также на секции для операционных сестер", - сказали в пресс-службе.

В рамках конгресса более 30 врачей прошли добровольные оценочные процедуры на присвоение статуса "Московский врач" по специальности "Хирургия". На мероприятии были представлены более 50 симуляторов для отработки хирургических вмешательств, в том числе уникальный роботический хирургический комплекс da Vinci Xi HD.

Была организована тематическая выставка 15 ведущих хирургических клиник Москвы. На площадке состоялись конкурсы профессионального мастерства, на которых практикующие хирурги отрабатывали этапы различных хирургических вмешательств.

Как отметил главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист департамента здравоохранения Москвы, главный врач городской клинической больницы им. Боткина Алексей Шабунин, во многом программу мероприятия определили новые реалии, связанные с пандемией.

"Тема конгресса была сформулирована как "Инновации и практика. Новая реальность", и ряд обсуждавшихся вопросов был связан с организацией хирургической помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это стало серьезным испытанием для всего столичного здравоохранения в целом и для хирургов - в частности. Очень важно, что благодаря слаженной работе в этом и прошлом году мы смогли не только обеспечить всей необходимой хирургической помощью пациентов с коронавирусной инфекцией, но и значительно усовершенствовать эту помощь, несмотря на все сопутствующие трудности", - сказал он.

В ходе дискуссий на Конгрессе специалисты затронули вопросы организации неотложной и специализированной хирургической помощи в Москве и других крупных городах, обозначили актуальные направления развития единой технологии и пути совершенствования хирургической помощи, поделились информацией о новейших медицинских технологиях и достижениях в различных областях этого направления медицины.

Помимо российских хирургов в работе Конгресса приняли участие (очно и онлайн) специалисты из Германии, Чехии, Польши, Италии, Австрии, Испании, Великобритании.