В СК начал работу информационный центр для взаимодействия с гражданами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Информационный центр для оперативного взаимодействия с гражданами заработал в Следственном комитете России. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"В Следственном комитете начал работу созданный по поручению председателя СК информационный центр (управление информации). Задачей нового подразделения является оперативное взаимодействие с гражданами по электронным каналам связи", - говорится в сообщении.

Сотрудники информационного центра СК незамедлительно реагируют на сообщения людей, обратившихся на горячие телефоны ведомства, оставивших комментарии в аккаунтах в социальных сетях или сообщивших о своей проблеме в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте". В круглосуточном режиме работает и многоканальная телефонная линия по номеру 8-800-100-12-60.

В СК сообщили, что в зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы линий "Ребенок в опасности", "Телефон доверия", "Остановим коррупцию", "Давление на бизнес", "Справочная информация".

Также доступны аккаунты информационного центра СК в Instagram, в соцсети "ВКонтакте" и приемной председателя СК во "ВКонтакте".