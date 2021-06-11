В регионах ЦФО ожидают потепление до 24-28 градусов к 15 июня

ТАСС, 11 июня. Синоптики прогнозируют, что влияние малоподвижного циклона, который около недели держится на территории Центрального федерального округа (ЦФО), начнет ослабевать с 13 июня. Дожди будут кратковременными, температура воздуха повысится на 2-6 градусов. Так, в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и ряде других областей к 15 июня воздух прогреется до плюс 24-28 градусов. Об этом сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Еще 12-14 июня сохранится облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдут небольшие, а днем кратковременные дожди с грозами. А после 14 июня погода изменится - придет циклон с запада, и будет потеплее воздух и меньше осадков. Западный циклон сдвинет тот циклон, который стоял над регионом, будет солнечно, до 23-28 градусов тепла, а ночью - плюс 12-17 градусов", - сказала дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области.

До плюс 26-27 градусов 14-15 июня прогнозируют во Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, где, например, в пятницу воздух прогрелся до плюс 19-22 градусов. "14 июня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью - плюс 10-15 градусов, днем - до плюс 26 градусов", - отметили в ЦГМС по Тульской области.

В Белгородской, Брянской, Орловской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях интенсивность осадков уменьшится с 13 июня, в понедельник-вторник потеплеет до плюс 24-25 градусов. В Калужской, Курской, Смоленской областях повышение температуры воздуха ожидают менее существенное - до плюс 22-24 градусов. "В Смоленской области в ближайшие 12-13 июня ожидаются дожди, местами грозы, 14 июня также пройдут кратковременные дожди и умеренные грозы, ночью температура - плюс 9-14 градусов, днем - до плюс 24 градусов. Потепление может быть после праздников", - рассказали в региональном ЦГМС.