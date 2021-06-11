Проверки соблюдения антикоронавирусных мер в Москве усилят в праздничные дни июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в Москве усилят в праздничные дни июня. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Хотелось бы еще раз напомнить всем, что у нас действует указ мэра, по которому введены достаточно серьезные требования и ограничения по работе предприятий как потребительского рынка, так и концертных залов, театров с точки зрения ограничения по количеству посетителей, социального дистанцирования и ношения масок. Действительно, сейчас три дня выходных, и, как уже было сказано, количество проверок в Москве будет увеличено", - сказал Немерюк.

Особое внимание будет уделено работе летних веранд. "Напомню еще раз о достаточно серьезных штрафных санкциях к тем, кто эти требования не выполняет. В связи с этим мы планируем проверить достаточно большое количество предприятий, в том числе и летние веранды. Понятно, что погода располагает к тому, чтобы и гости столицы, и москвичи отдыхали на летних верандах в ресторанах, но при этом деятельность ряда заведений была приостановлена в связи с тем, что не соблюдается дистанция в полтора метра между столиками и стульями. Это требование не выполняется как в самих залах, так и на летних верандах", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что одна летняя веранда уже была закрыта в связи с нарушением мер: "Исключили из дислокации летнюю веранду Chesterfield на Новом Арбате", - сказал он. Сезон летних веранд официально начался в Москве 1 апреля.

Он уточнил, что за последние сутки в Москве было проведено более 2 тыс. проверок, в результате выявлено достаточно большое количество нарушений антиковидных мер. По его словам, ряд предприятий по решению суда могут быть закрыты.

"Поэтому еще раз призываю всех соблюдать все требования и нормы: обязательно ношение масок, соблюдение соцдистанции. Хотелось бы обратиться ко всем предпринимателям с тем, чтобы эти требования выполнялись и никто не попал под серьезные штрафные санкции, тем более приостановку деятельности до 90 суток", - заключил он.

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной, однако локдаун вводить не требуется. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что рост заболеваемости ковидом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Кроме того, соблюдение профилактических мер будут усиленно проверять в организациях и на предприятиях.