"Электрохимприбор" выделит по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. "Электрохимприбор" (входит в Росатом) окажет материальную поддержку в размере 1 млн рублей семьям сотрудников, погибших в ДТП с автобусом в городе Лесном в Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу на сайте предприятия.

Что известно о ДТП с автобусом в Свердловской области

"Комбинат "Электрохимприбор" окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн рублей. Также предприятие поможет в организации похорон", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется оказать помощь и родным пострадавших, находящихся на стационарном лечении.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор", врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП задержаны водитель автобуса, директор АТП и механик.