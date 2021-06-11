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Минздрав опубликовал проект о внесении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь прививок

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщал, что принцип добровольности вакцинации сохранится
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минздрав России опубликовал проект приказа, согласно которому вакцинация против новой коронавирусной инфекции включается в национальный календарь профилактических прививок.

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Соответствующий документ размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа Минздрава России "О внесении изменения в национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н" разработан в целях широкого охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", - говорится в пояснительной записке.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что принцип добровольности вакцинации сохранится. Он пообещал, что Минздрав пропишет это положение в законопроекте о внесении вакцинации против ковида в нацкалендарь.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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