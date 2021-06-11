Первые паспорта юным москвичам вручили вместе с новой Конституцией РФ накануне Дня России

МОСКВА, 11 июня /ТАСС/. Пять юных жителей Москвы накануне праздника Дня России получили паспорт в соответствии с новыми правилами - вместе с новым текстом Конституции РФ. Церемония прошла во флагмане ЮЗАО "Мои Документы".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе центров "Мои документы", новые правила были утверждены правительством в конце мая, в них говорится о важности вручения конституции вместе с паспортом для 14-летних граждан страны.

"Изменения в порядке получения первого паспорта связаны с соответствующим постановлением правительства РФ <...> от 20.05.2021 г. <…> "Мои Документы" накануне Дня России очень старались сделать торжественное вручение первых паспортов по-настоящему запоминающимся. Пять ребят из Москвы во флагманском офисе ЮЗАО получили свой основной документ вместе с личным экземпляром главного законодательного документа страны. Они записались [на получение паспорта] в этот день через портал mos.ru", - говорится в сообщении.

Церемония вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста, в офисах "Мои Документы" проходит в праздничной атмосфере в присутствии друзей и родственников. После получения паспорта и памятных фотографий участники церемонии напишут письмо в будущее. В нем будут пожелания самим себе, которые по правилам акции они смогут прочитать при следующей замене паспорта в 20 лет. Каждого участника поздравили представители отдела по вопросам миграции МВД России по городу Москве и центров госуслуг

"Мои Документы" предоставляют горожанам свыше 270 государственных услуг. 98 % из них можно получить по экстерриториальному принципу. Центры госуслуг работают по удобному графику - с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.