В Женеве назвали саммит РФ - США возможностью для полиции города показать свои навыки

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня представляет органам правопорядка этого города возможность продемонстрировать свои навыки в обеспечении безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте женевской полиции.

"Это будет новая возможность продемонстрировать навыки. Гарантия беспрепятственного проведения этого крупного международного события, минимизация воздействия на население, а также обеспечение мер безопасности во время его проведения - вот основные задачи, выполнение которых должна будет взять на себя полиция", - говорится в сообщении.

Полиция города считает, что саммит будет иметь не меньшее историческое значение, чем встреча в Женеве в ноябре 1985 года генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана. "Опыт, приобретенной полицией и ее партнерами, очень ценен, даже если требования к безопасности и угрозы меняются со временем", - отметили правоохранители.

Власти Женевы запретили с 14 по 17 июня полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией кантона. В день саммита с четырех часов утра до полуночи будет перекрыто дорожное движение на ряде улиц и закрыт доступ туда пешеходам. Местным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Запрещена навигация на озере.

Встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана проходила в Женеве 19-21 ноября 1985 года. Это был первый из саммитов двух стран 1985-1988 годов.