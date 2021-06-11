Глава РАН считает, что пресная вода могла скапливаться под руслом Северо-Крымского канала

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 11 июня. /ТАСС/. Пресная вода могла скапливаться под руслом Северо-Крымского канала в те годы, пока он функционировал, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась", - сказал Сергеев журналистам в пятницу в кулуарах форума молодых деятелей искусств и культуры "Таврида".

Он уточнил, что, по его данным, запасы воды есть и под Азовским морем, "другое дело, что нужно ее правильно разведать и изучать качество этой воды".

"Сейчас создается впечатление, что правильного менеджмента даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - добавил Сергеев.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение последних месяцев ряд населенных пунктов Крыма получают воду по графику.