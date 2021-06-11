Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московские предприниматели предложили выплачивать премии сделавшим прививку от COVID-19 сотрудникам и раздавать им значки "Я вакцинирован". Об этом сообщил журналистам в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются. Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий, <...> на которых написано "Я вакцинирован", - прокомментировал Немерюк итоги встречи с предпринимательским сообществом.

Он также уточнил ТАСС, что ранее озвученное предпринимателями предложение вводить в ресторанах антиковидные зоны еще будет обсуждаться. "Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, какие требования. И, собственно говоря, хватит ли у них на это сил и возможностей. Думаю, что пообщаемся в ближайшие дни с бизнесом", - сказал Немерюк.

При этом просьбу предпринимателей отменить требование по ношению перчаток для посетителей кафе и ресторанов в мэрии не рассматривают. "Об этом необходимо спросить Роспотребнадзор", - заключил он.

Рестораны против COVID-19

В мае мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах города зоны для вакцинированных посетителей. При этом заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2021 3 июня, что столичное правительство рассматривает организацию антикоронавирусных зон в ресторанах Москвы только как идею. Детально данный вопрос не прорабатывается.

Также глава Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров сообщил ТАСС, что московские рестораторы не планируют организовывать антиковидные зоны, а также просят смягчить связанные с коронавирусом ограничения. Он также сообщил, что некоторые предприниматели уже практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан.

9 июня Собянин заявил, что ситуация в столице с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной, однако локдаун вводить не требуется. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что рост заболеваемости ковидом в Москве связан с несоблюдением действующих профилактических мер. В связи с этим контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве. Кроме того, соблюдение профилактических мер будут усиленно проверять в организациях и на предприятиях.