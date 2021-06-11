Фонд президентских грантов за все время работы поддержал более 20 тыс. проектов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов за все время своей работы поддержал более 20 тыс. проектов на общую сумму свыше 41 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

"Всего за 11 конкурсов мы рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций. И с учетом подведенных сегодня итогов мы поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд рублей", - сказал он. По словам Кириенко, "сами эти НКО в качестве софинансирования привлекли еще 30 млрд рублей". Таким образом, подчеркнул он, общий объем финансирования этих проектов составил более 71 млрд рублей.

Поддержка НКО

Более 2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) получили около 4,2 млрд рублей на реализацию своих социальных проектов в ходе второго конкурса президентских грантов 2021 года. "Чистыми победителями конкурса стали 2 140 НКО из 81 региона, они с 1 июля смогут приступить к реализации проектов. <...> Общая сумма распределенных грантов - 4,162 млрд рублей", - сказал Кириенко. Он уточнил, что еще четыре НКО получат 50% от запрашиваемой суммы, также фонд им поможет в поиске оставшейся части средств.

Кириенко отметил, что НКО, получившие поддержку, намерены привлечь в качестве софинансирования еще около 3,4 млрд рублей.

Фонд президентских грантов начнет с 1 сентября этого года принимать заявки на первый конкурс 2022 года. "С 1 сентября принимаются заявки на конкурс 2022 года", - сказал Кириенко. Благодаря тому, что прием заявок стартует осенью, поддержка проектов может начаться уже в начале 2022 года, добавил он.

В Фонде президентских грантов уточнили, что прием заявок продлится до середины октября.

Господдержку в виде грантов президента получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специальный фонд президентских грантов, который проводит конкурсы (не реже двух раз в год) среди организаций. Гранты предоставляются за счет субсидии, а также средств, привлекаемых оператором из внебюджетных источников. В 2017-2018 годах суммы субсидий президент определял своими распоряжениями. Начиная с 2019 года госфинансирование предусмотрено федеральным бюджетом в виде средств, выделяемых Управлению делами президента РФ на поддержку НКО. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.

На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов - 12 255, при этом до независимой экспертизы были допущены 11 702. По результатам конкурса между НКО будет распределено более 4 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.