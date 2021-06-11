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Фонд президентских грантов за все время работы поддержал более 20 тыс. проектов

Общий объем финансирования этих проектов составил более 71 млрд рублей, рассказал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Фонд президентских грантов за все время своей работы поддержал более 20 тыс. проектов на общую сумму свыше 41 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

"Всего за 11 конкурсов мы рассмотрели 100 тыс. проектов от 31 тыс. некоммерческих организаций. И с учетом подведенных сегодня итогов мы поддержали более 20 тыс. проектов на общую сумму более 41 млрд рублей", - сказал он. По словам Кириенко, "сами эти НКО в качестве софинансирования привлекли еще 30 млрд рублей". Таким образом, подчеркнул он, общий объем финансирования этих проектов составил более 71 млрд рублей.

Поддержка НКО

Более 2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) получили около 4,2 млрд рублей на реализацию своих социальных проектов в ходе второго конкурса президентских грантов 2021 года. "Чистыми победителями конкурса стали 2 140 НКО из 81 региона, они с 1 июля смогут приступить к реализации проектов. <...> Общая сумма распределенных грантов - 4,162 млрд рублей", - сказал Кириенко. Он уточнил, что еще четыре НКО получат 50% от запрашиваемой суммы, также фонд им поможет в поиске оставшейся части средств.

Кириенко отметил, что НКО, получившие поддержку, намерены привлечь в качестве софинансирования еще около 3,4 млрд рублей.

Фонд президентских грантов начнет с 1 сентября этого года принимать заявки на первый конкурс 2022 года. "С 1 сентября принимаются заявки на конкурс 2022 года", - сказал Кириенко. Благодаря тому, что прием заявок стартует осенью, поддержка проектов может начаться уже в начале 2022 года, добавил он.

В Фонде президентских грантов уточнили, что прием заявок продлится до середины октября.

Господдержку в виде грантов президента получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специальный фонд президентских грантов, который проводит конкурсы (не реже двух раз в год) среди организаций. Гранты предоставляются за счет субсидии, а также средств, привлекаемых оператором из внебюджетных источников. В 2017-2018 годах суммы субсидий президент определял своими распоряжениями. Начиная с 2019 года госфинансирование предусмотрено федеральным бюджетом в виде средств, выделяемых Управлению делами президента РФ на поддержку НКО. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.

На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов - 12 255, при этом до независимой экспертизы были допущены 11 702. По результатам конкурса между НКО будет распределено более 4 млрд рублей. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

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РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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