МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют ужесточать противоэпидемические меры, но соблюдение действующих требований будет находиться под особым контролем. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает COVID-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и т. д. Опасность реально высокая. <...> Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Также мэр Москвы сообщил, что иммунитет к COVID-19 есть примерно у половины москвичей. По его словам, пик заболеваемости в городе придется на июнь-июль.

"Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся, мы видим, теперь на июнь-июль месяц", - сказал мэр.

При этом, отметил он, примерно половина горожан уже получили иммунитет к коронавирусу либо переболев, либо привившись.