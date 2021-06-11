Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянам, возвращающимся в страну из-за рубежа, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или имеющим антитела, не потребуется сдавать два ПЦР-теста при въезде в Россию. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.