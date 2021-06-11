В Чебоксарах в июле откроют реабилитационный корпус федерального центра травматологии

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /ТАСС/. Первые пациенты нового реабилитационного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ в Чебоксарах смогут пройти в нем реабилитацию в июле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который в пятницу посетил строящееся учреждение.

"Ввод [корпуса] в эксплуатацию планируется уже в июле этого года. Здесь будут отделения амбулаторной и стационарной реабилитации и операционный блок. Новые мощности позволят расширить условия для оказания медицинской помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей на всех этапах реабилитационного лечения", - приводятся в сообщении слова главного врача центра Николая Николаева.

Общая площадь четырехэтажного здания корпуса составит более 3,6 тыс. кв. м. "Для иногородних пациентов строится гостиница, которую планируют ввести в эксплуатацию в этом году", - пояснил главврач.

Центр также ведет активную научно-исследовательскую работу, которая направлена на поиск материалов и технологий, повышающих качество лечения и вживаемость эндопротезов. Совместно с учеными из Смоленска и представителями Чувашского государственного университета было разработано покрытие имплантов и ортопедических металлоконструкций линейно-цепочечным наноструктурированным углеродом, легированным серебром. Клиническое исследование подтвердило высокую эффективность напыления в лечении перипротезной инфекции и профилактики ее рецидивов. В настоящее время на данную технологию получен патент в РФ, исследуется возможность использования покрытия не только для металлоконструкций, но и для пластмассовых компонентов эндопротезов.

Руководитель учреждения уточнил, что центр оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, по профилям "Травматология и ортопедия", "Нейрохирургия", "Педиатрия" и проводит медицинскую диагностику и реабилитацию пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. На данный момент в центре получают квалифицированную медицинскую помощь пациенты более 50 регионов страны, 97% из которых - жители регионов Приволжского федерального округа. Ежегодно в учреждении проводится около 8 тыс. операций.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ введен в эксплуатацию в 2008 году по национальному проекту "Здоровье". Он входит в первую тройку учреждений России по объему эндопротезирования суставов. Здесь также проводится около 50% эндопротезирований суставов в Приволжском федеральном округе.