В России выпустили почтовые марки к чемпионату Европы по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Почтовые марки к чемпионату Европы по футболу выпущены в России. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

"В России выпустили уникальные почтовые марки к чемпионату Европы по футболу UEFA EURO 2020TM. В почтовое обращение выпущены три почтовые марки, на двух из которых изображен талисман EURO 2020TM - Скиллзи, на третьей - логотип чемпионата. Фристайлер Скиллзи был выбран талисманом EURO 2020TM, случайно попав на соревнование футбольных талантов Европы", - говорится в сообщении.

Всего в обращение поступило по 201 тыс. почтовых марок каждого вида.

11 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное гашение марок специальным штемпелем первого дня. Церемония прошла в выставочном пространстве интерактивной экспозиции "Квартира 60", посвященной победе сборной СССР в первом Кубке Европы по футболу в 1960 годах. В мероприятии приняли участие представители "Почты России", Комитета по спорту Правительства Санкт-Петербурга и центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020TM города-организатора Санкт-Петербург.