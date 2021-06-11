{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

В России выпустили почтовые марки к чемпионату Европы по футболу

На них изображен талисман EURO 2020TM и логотип чемпионата

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Почтовые марки к чемпионату Европы по футболу выпущены в России. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

"В России выпустили уникальные почтовые марки к чемпионату Европы по футболу UEFA EURO 2020TM. В почтовое обращение выпущены три почтовые марки, на двух из которых изображен талисман EURO 2020TM - Скиллзи, на третьей - логотип чемпионата. Фристайлер Скиллзи был выбран талисманом EURO 2020TM, случайно попав на соревнование футбольных талантов Европы", - говорится в сообщении.

Всего в обращение поступило по 201 тыс. почтовых марок каждого вида.

11 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное гашение марок специальным штемпелем первого дня. Церемония прошла в выставочном пространстве интерактивной экспозиции "Квартира 60", посвященной победе сборной СССР в первом Кубке Европы по футболу в 1960 годах. В мероприятии приняли участие представители "Почты России", Комитета по спорту Правительства Санкт-Петербурга и центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020TM города-организатора Санкт-Петербург.

Теги
РоссияЕвро-2020
Якутии выделят дополнительно 378 млн рублей для борьбы с лесными пожарами
В регион также дополнительно направят пожарных и бойцов парашютно-десантной службы "Авиалесоохрана" в количестве 380 человек
Читать полностью