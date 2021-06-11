В Мурманске температура воздуха побила рекорд 85-летней давности

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд для 11 июня - 27 градусов. Предыдущий рекорд в 26,3 градуса зафиксировали в этот день в 1936 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщила начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

"11 июня в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составлял плюс 26,3 градуса и наблюдался в 1936 году. В 15 часов 11 июня воздух прогрелся до +27 градусов", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в Мурманске и области температура воздуха плюс 25-28 градусов, малооблачно, без существенных осадков. Однако уже в ближайшие дни синоптики ожидают атмосферный фронт с дождями и грозами. Преобладающая температура воздуха в дневные часы на Кольском полуострове составит плюс 19-25 градусов. 14-15 июня по Мурманской области ожидают временами дождь различной интенсивности и понижение температуры воздуха.