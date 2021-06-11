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Пандемия COVID-19

В Ленобласти снимут ограничения по числу посетителей в кафе, персонал которых вакцинирован

Данное решение будет действовать и в отношении салонов красоты, чьи работники поставят прививку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пятницу подписал постановление правительства региона, согласно которому в области снимаются ограничения на число обслуживаемых граждан в заведениях общепита и салонах красоты в случае, если их работники будут вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

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"Для общепита и салонов красоты снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае обострения ситуации с коронавирусом с 1 сентября заведениям общепита, салонам красоты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям допобразования запретят работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 46 257 человек, выздоровели 43 337, умерли 1 562. За минувшие сутки в регионе выявили 108 случаев заражения.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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