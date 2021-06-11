WSJ: число умерших от COVID-19 с начала года превысило показатели всего 2020-го

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса с начала года превысило общий показатель всего 2020-го. Соответствующие данные приводит газета The Wall Street Journal .

Согласно ее информации, в 2021 году от COVID-19 умерли уже 1,884 млн человек, при этом в 2020 году было зафиксировано 1,880 млн летальных исходов.

По данным WSJ, в начале года на Европу и Северную Америку приходилось 73% регистрируемых ежедневно случаев заражения и 72% смертей. Сейчас в Южной Америке, Азии и Африке регистрируют более 80% новых случаев инфицирования и три четверти от общего числа смертей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии составило почти 175 млн, смертей - более 3,7 млн.