Путин утвердил повышение штрафов за разглашение данных ограниченного доступа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Штрафы за разглашение таких данных увеличиваются до 5-10 тыс. рублей для граждан (ранее они составляли от 500 рублей до 1 тыс. рублей) и до 40-50 тыс. рублей для должностных лиц (ранее были от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей). Должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Изменения внесены в статью 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Кроме того, изменена статья 17.13 КоАП РФ, предусматривающая штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа либо их близких.

Нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 тыс. рублей до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, говорится в документе. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трех лет.

Незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, сотрудников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга, а также доступ к данным их близких повлекут штраф для граждан от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

КоАП РФ также дополняется отдельным положением о санкциях за незаконное получение информации с ограниченным доступом. Нормы этой статьи не распространяются на кредитные истории, так как данный вопрос регулируется другими частями кодекса.