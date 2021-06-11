Путин ввел уголовное наказание за доступ к коммерческой тайне через шантаж и обман

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки, вводящие уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана или шантажа, а также расширяющие основания для привлечения к ответственности за разглашение данных о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в ст. 183 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Ранее первая часть этой статьи предусматривала наказание за "собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". За это предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Теперь же перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны дополнен такими обстоятельствами, как применение обмана, шантажа и принуждения.

Кроме того, с трех до четырех лет увеличивается срок принудительных работ и лишения свободы за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 183 УК РФ, касающейся незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по работе.

Закон расширяет основания для привлечения к ответственности за разглашение данных о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Поправки внесены в ст. 320 УК РФ, которая за обнародование такой информации предусматривает штраф до 200 тыс. рублей либо арест на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий возможно лишение свободы на тот же срок.

Согласно предыдущей редакции, ответственность наступала лишь в случае, если разглашение сведений велось для воспрепятствования в работе. Утвержденные поправки вводят "ответственность за разглашение сведений о применяемых в отношении защищаемых лиц мерах безопасности в случае, когда такое деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью". В качестве наказания предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.