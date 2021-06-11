Якутии выделят дополнительно 378 млн рублей для борьбы с лесными пожарами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дополнительно 378 млн рублей выделят из резерва республике Саха (Якутия) для повышения эффективности борьбы с лесными пожарами. Также в регион будут переброшены дополнительно пожарные и бойцы парашютно-десантной службы "Авиалесоохрана" в количестве 380 человек, сообщил ТАСС в пятницу глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы понимаем проблематику региона - протяженность территорий, малонаселенность. Это все учитывается и меры поддержки региону оказываются. По финансированию - в этом году Якутия получила 1,3 млрд рублей планово с начала года. Это больше, чем в прошлом году. Еще из резерва региону добавим 378 млн рублей", - сообщил он по итогам совещания с представителями республики по вопросам лесных пожаров.

Кроме того, по словам Козлова, в Якутию направлены дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами - 280 пожарных из федеральной группировки и 100 бойцов парашютно-десантной службы "Авиалесоохрана".

Ранее, 8 июня, сообщалось, что Козлов обратился в Генпрокуратуру в связи с предоставлением недостоверных данных о площади, пройденной лесными пожарами на территории Иркутской области и Якутии. Обнаружить несоответствие данных удалось с помощью спутниковой системы мониторинга.

О ситуации с пожарами в регионе

Козлов также сообщил, что количество лесных пожаров в республике с начала года увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На регион приходится 70% всех лесных пожаров России.

"К сожалению, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось в 1,3 раза, а площадь, пройденная огнем, в 1,6 раза", - сообщил он по итогам совещания с представителями республики по вопросам лесных пожаров в пятницу.

По словам Козлова, по состоянию на 11 июня в Якутии действуют 26 лесных пожаров на площади более 10,3 тыс. га. "На сегогодня обстановка сложная, и нам нужно привлекать и дополнительные средства, и мощности", - подчеркнул он.