Голикова сообщила о росте смертности в России в 2020 году на 18,6%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число умерших в России в течение 2020 года составило 2,138 млн, что на 340,3 тыс. больше, чем в 2019 году. Всего смертность выросла за год на 18,6%, причем определяющее влияние на показатели оказал коронавирус, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Публикуемые Росстатом данные подтверждают ранее озвученные предварительные данные - смертность в Российской Федерации за 2020 год возросла на 18,6%. Младенческая смертность снизилась на 8,2%. Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1,0%, смертности от туберкулеза - на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией - на 7,9%", - заявила она.

По данным Росстата, в 2019 году в России умерли 1,8 млн человек.

"Значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция. Это не только случаи смерти от COVID-19, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями", - добавила Голикова.

По ее словам, все медицинские документы умерших прошли проверки специально созданными комиссиями, куда вошли патологоанатомы, кардиологи, пульмонологи, эндокринологи и ряд других специалистов.

"Результаты проверок позволили нашим ведущим специалистам, ученым подтвердить ряд закономерностей. Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека. Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы", - добавила она.

Смертность в мае 2021 года снизилась на 6,3% к маю 2020 года и на 3,7% к апрелю текущего года, сообщила Голикова. "По оперативным данным за май 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 6,3 %, по сравнению с апрелем текущего года - на 3,7%", - сказала она.