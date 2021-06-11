Росстат подсчитал, сколько человек умерли в России из-за коронавируса в 2020 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число умерших в 2020 году в России от коронавирусной инфекции превысило 144,6 тыс. Это составляет 6,8% в общей структуре смертности, говорится в данных Росстата.

Согласно информации службы, всего умерли 2,14 млн человек за год, из них 144 691 - от COVID-19.

При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год зафиксировано 57 555 смертей из-за COVID-19.

Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, расхождение связано с проведением патологоанатомических вскрытий. "В России создана и функционирует "полицевая" система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения. Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100%-ное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней", - заявила она журналистам.