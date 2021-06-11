Естественная убыль населения в России в 2020 году вдвое превысила показатель 2019-го

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Естественная убыль населения в 2020 году составила 702 тыс. человек, что вдвое выше показателя 2019 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По его информации, в 2020 году в России родились 1,43 млн человек, а умерли 2,14 млн. В 2019 году родились 1,48 млн человек, 1,8 млн умерли.

Количество браков в России также сократилось - с 950,2 тыс. в 2019 году до 770,9 тыс. в 2020-м. При этом снизилось и число разводов: если в 2019 году их зарегистрировали 620,7 тыс., то в 2020-м - 564,7 тыс., свидетельствуют данные Росстата.