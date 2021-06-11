Роскомнадзор сможет блокировать сайты с данными о лицах под госзащитой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор сможет блокировать порталы со сведениями о лицах, находящихся под государственной защитой, в том числе о сотрудниках силовых ведомств. Такая поправка одобрена комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР).

Предлагается расширить перечень оснований для включения в Единый реестр запрещенных сайтов. Новым основанием может стать наличие информации, содержащей "сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" обеспечивается конфиденциальность", говорится в поправке (текст есть у ТАСС).

Временный запрет может накладываться на распространение информации с персональными данными лиц под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность, в том числе сотрудников силовых ведомств и судей. Сейчас закон запрещает "выдачу находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе", под оператором подразумеваются государственные и муниципальные органы, а также юридические и физические лица, занимающиеся обработкой персональных данных. Поправкой предлагается установить, что временный запрет может налагаться и на "распространение информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)". Исключение составят лишь случаи, если такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу.

Аналогичным положением предлагается дополнить закон о госзащите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: запрет на распространение информации с персональными данными таких лиц может накладываться по решению органа, осуществляющего меры безопасности.

Еще одна одобренная к принятию поправка включает в перечень тех, кому предоставляется госзащита, уже уволенных со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество".

Госзащита сейчас предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, военнослужащим Росгвардии, Минобороны, СВР и др. Перечень лиц, к которым применяется такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определяется руководителем соответствующего органа. В конце 2020 года Госдума приняла закон о возможности запрета на выдачу сведений даже без непосредственной угрозы безопасности указанных лиц. Также госзащита сейчас может предоставляться потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства.

Законопроект, к которому предложена поправка, был принят в первом чтении 24 марта, он предусматривает предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР. Сейчас на это могут претендовать лишь те сотрудники указанных органов, которые задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно участвующие в спецоперациях и борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом.