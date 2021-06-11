Обратиться за выплатой в 10 тыс. на детей-школьников можно до конца октября

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Обратиться за выплатой в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста от шести до 18 лет, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, можно будет с 15 июля до конца октября 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда.

"Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал госуслуг никаких справок от родителей не потребуется", - сообщили в Минтруде.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.

Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты его регистрации.

Ранее в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату смогут получить родители более 20 млн детей.