В России углубленная диспансеризация переболевших ковидом пройдет в два этапа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Углубленная диспансеризация перенесших коронавирус будет проходить в два этапа в России. Первый этап будет направлен на выявление признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и включать семь исследований, второй будет направлен на дополнительные исследования для уточнения диагноза и включать три исследования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По поручению президента страны с 1 июля 2021 года мы запускаем углубленную диспансеризацию граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой сможем оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем. Такая диспансеризация будет проходить в два этапа", - сообщила она журналистам в пятницу.

По словам Голиковой, первый этап будет проводиться в целях выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, он включает в себя семь исследований, в частности развернутый анализ крови, спирографию, исследование наполнения крови кислородом, специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования.

"Второй этап - это дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. Три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей", - отметила вице-премьер.

Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения, сообщила Голикова. "Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию", - подчеркнула она.

О поручении президента

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству и главам субъектов РФ запустить в полном объеме программы диспансеризации профилактических осмотров с 1 июля 2021 года для россиян всех возрастных групп, а также предусмотреть расширение программ за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований для увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.