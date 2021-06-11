Метро в Петербурге будет работать без ночного перерыва в дни поздних матчей Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Метрополитен в Санкт-Петербурге будет работать круглосуточно в дни, когда матчи чемпионата Европы по футболу в городе будут заканчиваться в позднее время. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

"По матчам, которые заканчиваются в позднее время - на этот период у нас будет продлена работа общественного транспорта. И метро перейдет на круглосуточный режим", - сообщил он.

Ранее ГУП "Петербургский метрополитен" сообщал, что в ночь с 12 на 13 июня подземка будет работать без ночного технологического перерыва после матча Россия - Бельгия. такой же режим работы транспорта предполагается с 21 на 22 июня, после матча сборных Финляндии и Бельгии. При этом отмечается, что некоторые вестибюли на станциях с несколькими выходами будут закрыты.

В период с 02:00 до 04:30 часов приобрести жетоны можно будет только за наличный расчет в кассах станций, реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут. В метро в эти часы можно будет попасть по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

С сегодняшнего дня в кассах петербургского метрополитена в продажу поступили новые проездные карты "Подорожник" с использованием фирменных цветов и бренда Евро-2020, выпущена также сувенирная проездная карта-брелок с дизайном чемпионата.

Чемпионат Европы будет проходить с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.