Специальную награду Пулитцеровской премии получила девушка, снявшая смерть Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Снявшая убийство Джорджа Флойда на мобильный телефон Дарнелла Фрэзиер, которой в момент происшествия было 17 лет, получила специальную награду Пулитцеровской премии - особое упоминание. Лауреаты премии были объявлены в ходе онлайн-трансляции в пятницу.

Снятые в мае 2020 года кадры, на которых бывший полицейский Дерек Шовин прижимает коленом к земле Флойда, а тот кричит, что не может дышать, посмотрели миллионы людей по всему миру. Они были одним из главных доказательств защиты на процессе над Шовином. Позднее присяжные отмечали, что просмотр этих кадров сыграл важную роль, когда они принимали решение о признании бывшего полицейского виновным в убийстве.

Помимо этого, за освещение событий вокруг гибели Флойда Пулитцеровскую премию получила газета Миннеаполиса Star Tribune. Она была отмечена в номинации "Срочные новости".

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.