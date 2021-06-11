Вильфанд рассказал об опасной погоде в некоторых регионах в ближайшие дни

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ливни, град, грозы и сильный ветер прогнозируются в регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа в ближайшие дни. В Омскую, Томскую, Иркутскую и Тюменскую области придут ночные заморозки, а в Красноярском крае и Барнауле ожидается подъем уровня рек до опасных отметок, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, ряд регионов России ожидают ночные заморозки в ближайшие дни. Столбик термометра опустится до 2-3 градусов мороза в Омской, Томской, Иркутской областях на юге Тюменской области.

В Северо-Западном федеральном округе в это время прогнозируется повышенная пожарная опасность из-за высокой температуры и высокого атмосферного давления, отметил метеоролог.

Вильфанд сообщил, что в ближайшее время Красноярский край, Барнаул и Томскую область ожидают подъемы уровня воды в Енисее и Оби до опасных отметок. "По-прежнему очень сложная гидрологическая ситуация в Красноярском крае. Там критерии опасной отметки [подъема воды] отмечаются, это касается прежде всего Енисея и его притоков. Кроме того, как и прогнозировал Росгидромет, не улучшается ситуация в верховьях Оби. Там выпало очень много снега, его таяние до сих пор приводит к тому, что переполняются водные объекты. У Барнаула, у некоторых объектов Томской области ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок. Соответственно, речь идет о подтоплениях ряда дворовых помещений, дорог", - рассказал он.